ولكسندر ميريزكو: موسكو غير مهتمة بالسلام وتواصل التصعيد

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إن موسكو ليست مهتمة بالتوصل إلى السلام أو وقف إطلاق النار، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل التصعيد، في الوقت الذي تتعرض فيه كييف ومدن أوكرانية أخرى لقصف روسي متكرر.

وأضاف ميريزكو، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بوتين يراهن على أن تؤدي الضربات الروسية التي تستهدف أوكرانيا وبنيتها التحتية، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، إلى دفع كييف للرضوخ أمام موسكو، معتبرًا أن هذا التقدير «خطأ كبير» و«مبني على سوء تقدير».

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني إلى أنه لا توجد، حتى الآن، أفكار من شأنها أن تسهم في حل الأزمة، معتبرًا أن بوتين لن يتوقف ما لم يتم تدمير الآلة العسكرية الروسية، على حد قوله.

واتهم ميريزكو الرئيس الروسي بارتكاب جرائم و«فظائع» بحق أوكرانيا، مضيفًا أن موسكو تعتقد أن تدمير أوكرانيا وإضعافها يمثل السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذا السيناريو «لن يحدث».

وفي المقابل، أوضح ميريزكو أن أوكرانيا عملت على تطوير قدراتها الدفاعية، بما في ذلك تطوير جيل جديد من الطائرات المسيرة، وصفها بأنها «فعالة للغاية»، وقادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن روسيا طورت بدورها استخدام الطائرات المسيرة المزودة بمحركات نفاثة، وتستخدمها بشكل متكرر لاستهداف كييف ومدن أوكرانية كبرى وزعزعة الاستقرار فيها.

وأوضح أن أوكرانيا تعتمد على أنظمة إنذار مبكر لرصد الهجمات، لافتًا إلى أن صفارات الإنذار تدوي بشكل متكرر في مختلف أنحاء البلاد تحسبًا للضربات الروسية.

