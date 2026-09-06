قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النوم الصحيحة.. 19 دعاء داوم عليها رسول الله كل ليلة فاغتنمه
وزير الاستثمار: 13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام
أسعار الذهب.. كم سعر عيار 18 الآن
الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة ونعالج التحديات بإصلاحات اقتصادية
ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك
وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال آخر 5 سنوات
خروج طائرة شحن بوينج 767 عن المدرج أثناء هبوطها بمطار ميامي الدولي
بتروتريد توضح حقيقة شحنة المخلفات البترولية بميناء الإسكندرية وتتخذ الإجراءات القانونية
بمشاركة حسام عبد المجيد.. لودوجوريتس رازجراد يهزم لوكوموتيف صوفيا في الدوري البلغاري
حسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة
الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر
11 لانشاً وشراكة مع اليابان وربط إلكتروني بالمستشفيات.. تفاصيل خطة تطوير الإسعاف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ولكسندر ميريزكو: موسكو غير مهتمة بالسلام وتواصل التصعيد

روسيا
روسيا
محمود زيدان

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إن موسكو ليست مهتمة بالتوصل إلى السلام أو وقف إطلاق النار، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل التصعيد، في الوقت الذي تتعرض فيه كييف ومدن أوكرانية أخرى لقصف روسي متكرر.

وأضاف ميريزكو، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بوتين يراهن على أن تؤدي الضربات الروسية التي تستهدف أوكرانيا وبنيتها التحتية، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، إلى دفع كييف للرضوخ أمام موسكو، معتبرًا أن هذا التقدير «خطأ كبير» و«مبني على سوء تقدير».

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني إلى أنه لا توجد، حتى الآن، أفكار من شأنها أن تسهم في حل الأزمة، معتبرًا أن بوتين لن يتوقف ما لم يتم تدمير الآلة العسكرية الروسية، على حد قوله.

واتهم ميريزكو الرئيس الروسي بارتكاب جرائم و«فظائع» بحق أوكرانيا، مضيفًا أن موسكو تعتقد أن تدمير أوكرانيا وإضعافها يمثل السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذا السيناريو «لن يحدث».

وفي المقابل، أوضح ميريزكو أن أوكرانيا عملت على تطوير قدراتها الدفاعية، بما في ذلك تطوير جيل جديد من الطائرات المسيرة، وصفها بأنها «فعالة للغاية»، وقادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن روسيا طورت بدورها استخدام الطائرات المسيرة المزودة بمحركات نفاثة، وتستخدمها بشكل متكرر لاستهداف كييف ومدن أوكرانية كبرى وزعزعة الاستقرار فيها.

وأوضح أن أوكرانيا تعتمد على أنظمة إنذار مبكر لرصد الهجمات، لافتًا إلى أن صفارات الإنذار تدوي بشكل متكرر في مختلف أنحاء البلاد تحسبًا للضربات الروسية.
 

أولكسندر ميريزكو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني وقف إطلاق النار موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

سيف زاهر

حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

ترشيحاتنا

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد