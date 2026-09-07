محمد عبد الجليل: زيزو ليس من اللاعبين السوبر

أكد محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، لاعب مميز، لكنه لا يراه ضمن فئة اللاعبين «السوبر» القادرين بمفردهم على تغيير إيقاع المباريات.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن زيزو يمتلك إمكانات جيدة ويُعد لاعبًا مهمًا، لكنه يختلف عن إمام عاشور من حيث القدرة على صناعة الفارق وتغيير مجريات اللقاء.

وأضاف أن إمام عاشور يمتلك إمكانات فنية وبدنية تؤهله للتأثير المباشر في المباريات، مشيرًا إلى قدرته على تغيير شكل اللقاء وإحداث الفارق عندما يشارك مع الأهلي.