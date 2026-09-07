الاحتلال يكثف غاراته على بلدات جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الجنوب اللبناني شهد ليلة دامية، تخللتها سلسلة تفجيرات وغارات إسرائيلية، كان أحدثها تفجيرات في بلدة المنصوري بقضاء صور، بالتزامن مع غارات استهدفت عرب صليم وكفر رمان ومرتفعات علي الطاهر.

وأوضح سنجاب أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت سقوط 9 شهداء و13 مصابًا في كفر رمان وحدها، بينهم طفل وامرأتان، فيما شملت الإصابات عددًا من النساء والأطفال والمسعفين. وأضاف أن حصيلة اليوم السابق بلغت 23 شهيدًا جراء الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الجنوب.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال أصدر إنذارًا بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية، ما ينذر بعودة مشاهد الحرب والنزوح، مع توجه سكان النبطية والمناطق المحيطة بها إلى صيدا وبيروت.