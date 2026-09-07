بدء إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى ببني سويف

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام، لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى بدائرة مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية وتعزيز آليات تحصيل مستحقات الدولة.

تناول الاجتماع متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الملف، والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل، بما يضمن استيداء مستحقات الدولة وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

حضر الاجتماع: وكيل وزارة الموارد المائية والري، الزراعة ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ممثل مديرية المساحة، ممثل مديرية الضرائب العقارية،مدير عام إدارة الصرف بمديرية الري، مدير أعمال تفتيش تطوير ري بني سويف.

