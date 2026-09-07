ضربات موجهة للحوثيين.. الجيش اليمني يسيطر على منطقتين غرب مدينة تعز

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، سيطرتها على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكدحة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، إثر اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري ميداني قوله إن المعارك أسفرت عن "خسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي بالأرواح والعتاد"، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تواصل تأمين المواقع المحيطة وتتقدم ميدانياً.

أهمية الموقع

ويكتسب جبل الكورة أهمية عسكرية كبيرة كونه موقعاً جبلياً حاكماً يطل على أجزاء واسعة من منطقة الكدحة، كما يمر عبره الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.

وكانت القوات المسلحة قد استهدفت في وقت سابق تعزيزات كبيرة للمليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها غرب تعز.

الجيش اليمني يسيطر على منطقتين في مديرية الزاهر بالبيضاء

في سياق متصل، أفادت قناة "العربية" السعودية نقلاً عن مصادر ميدانية بتمكن القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على منطقتين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، عقب اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت في جبهة البيضاء بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، وشهدت تقدماً ميدانياً للقوات الحكومية.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة توغلت من محور "الحد يافع" في محافظة لحج، ونجحت في بسط سيطرتها على المنطقتين الجديدتين داخل مديرية الزاهر.