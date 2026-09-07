الصين تصدر خطة تنمية خمسية لقطاع المعلومات والاتصالات

أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية خطة تنمية لقطاع المعلومات والاتصالات خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030)، بهدف تعزيز التنمية عالية الجودة لهذا القطاع.

وأشارت الخطة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع بناء شبكة اتصالات من الجيل الجديد تتمتع بتغطية شاملة وأداء رائد بشكل كامل، وأكدت أنه سيتم بذل الجهود لتسريع تطوير منظومة صناعية للمعلومات والاتصالات متقدمة تكنولوجيا وآمنة وقابلة للتحكم.

ومن المتوقع إنشاء منظومة حوكمة مرنة وفعالة تدمج بين التكنولوجيا والإدارة بصورة فعالة، إلى جانب تعزيز قدرات أمن الشبكات والبيانات التي تتسم بالتنسيق في جميع المجالات والتطبيق العملي بشكل كبير، بحسب الخطة.

وأضافت الخطة أنه سيتم تحسين مستوى تمكين الصناعة ودرجة عولمتها بشكل أكبر، بما يضع أساسا قويا لتحقيق تحديث قطاع المعلومات والاتصالات بصورة أساسية بحلول عام 2035.

كما تحدد الخطة 13 مؤشرا رئيسيا، من بينها تحقيق إيرادات لقطاع المعلومات والاتصالات تبلغ 4.1 تريليون يوان (نحو 604.8 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، واستثمارات تراكمية بقيمة 3.8 تريليون يوان في البنية التحتية للمعلومات، ومعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7 بالمائة في إجمالي حجم الأعمال في قطاع الاتصالات.

وقالت الوزارة إنه "بحلول عام 2030، سيبلغ عدد المحطات القاعدية لشبكات الجيل الخامس (5 جي)، بما في ذلك شبكات (5 جي-إيه)، نحو 50 محطة لكل 10 آلاف شخص، فيما ستصل القدرة الحاسوبية الذكية إلى 9800 إكسافلوب، وستبلغ نسبة انتشار مستخدمي شبكات (5 جي) نحو 95 بالمائة".