بلغ 72 مليار جنيه.. أسباب توسع المواطنين في استخدام تطبيقات التمويل الاستهلاكي

أكد محمود عطا، محلل أسواق المال وخبير التمويل الاستهلاكي، أن وصول حجم التمويل الاستهلاكي إلى 72 مليار جنيه خلال 6 أشهر لا يمثل رقمًا مبالغًا فيه، موضحًا أن ارتفاع أسعار السلع وانتشار تطبيقات وشركات التمويل الاستهلاكي أسهما بشكل رئيسي في الوصول إلى هذا المستوى.

وقال عطا خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن قيمة التمويل الاستهلاكي تأثرت بصورة مباشرة بارتفاع أسعار السلع، موضحًا أن زيادة أسعار بعض المنتجات بنسب تصل إلى 50% و100% انعكست على إجمالي قيمة التمويلات.

وأوضح: «72 مليار جنيه ليه أسباب إن نطلع للرقم ده، مش غلط، ولكن هو ليه عاملين هم السبب إن إحنا وصلنا للـ 72 مليار جنيه».

وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في الانتشار السريع لتطبيقات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب سهولة إنشاء الحسابات وإتمام إجراءات التقسيط عبر هذه التطبيقات.