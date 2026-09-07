وزير التخطيط يبحث مع وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والإمارات

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار، والتي تُنظم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، وبمشاركة واسعة من القادة والمسئولين الحكوميين وصنّاع السياسات والمستثمرين.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص على تعزيز التعاون في مجال العمل الحكومي، ودعم جهود البلدين في ترسيخ مبادىء الحوكمة، وتمكين الكوادر البشرية، وبناء القدرات المؤسسية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية التوقيع على تمديد مذكرة التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال تطوير العمل الحكومي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة لترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، ليس فقط من خلال الاحتفاء وتكريم النماذج المتميزة، وإنما أيضًا من خلال خلق بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين بها على تبني أفضل الممارسات، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء.

وشهد الاجتماع توقيع ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ووزارة شئون مجلس الوزراء الإماراتية، والتي تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومتي البلدين، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في 2018، وملحقي تمديدها الموقعين في 2022 و 2024، ورغبة من كلتا الحكومتين بالاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية وغيرها من المجالات.

وأعرب د. أحمد رستم، عن تقديره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدًا بالتجربة الإماراتية في مجال التميز الحكومي والتي تمثل تجربة عربية متميزة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان سيظل في قلب هذه المنظومة؛ فالتكنولوجيا مهما تطورت، تظل بحاجة إلى كوادر حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار وتحويل الأفكار إلى نتائج على أرض الواقع.