ارتفاع صادرات الفحم النباتي.. الحديدي: مش لازم يكون بسبب "شجر الشوارع" وأتمنى الحكومة توضح وترد على ذلك أمام البرلمان

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار على «السوشيال ميديا» بخصوص البيانات المنشورة من موقع التجارة الدولية، والذي ذكر أن صادرات الفحم النباتي ارتفعت بنسبة 41%، بقيمة 16,300 مليون دولار خلال عام، وأن تصدير الفحم النباتي يتم للسعودية وتركيا وليبيا وإسرائيل، قائلة: «ممكن يكون الرقم ضئيل وبسيط، لكن ارتفاعه مؤشر».

وتابعت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «ارتفاعه مؤشر، 41% في عام واحد مؤشر، ولأن أنا ست مؤمنة بالعلم وتحليل الأرقام، لابد من أخذ هذا الرقم بحذر وتحفظ، لأنه مش هنقدر نقول إننا كنا بنقطع الشجر عشان نصدره كفحم نباتي. مقدرش أقول العبارة بالاتساق ده ، كون الفحم النباتي يمكن إنتاجه من مصادر متعددة».



وواصلت: «هناك مصادر متعددة لإنتاج الفحم النباتي، مثل مخلفات الأشجار الزراعية، وفروع الشجر التي يتم تقليمها، ومخلفات أخشاب ونشارة خشب، وليس بالضرورة أن يكون كل ما يتم تصديره هي أشجار الشوارع، فلازم نكون نقطة وإحنا بنقرا الرقم والاتهامات، أنا مش هقدر أمشي في هذا الاتجاه».

سببها الشجر المقطوع



وطالبت الحكومة بأن تخرج بوضوح وتبين أسباب زيادة صادرات الفحم النباتي، قائلة: «وأتمنى من الحكومة أن تخرج علينا بوضوح: هل هذه الزيادة في صادرات الفحم النباتي سببها الشجر المقطوع؟ هل الهدف كان تصدير الشجر؟ عاوزين حد رسمي يقول لنا ماذا حدث ولماذا؟ والرقم مش واضح، لانه قد يشمل هل هي صادرات حكومية أم قطاع خاص؟ أنا بحب تناول الامور من الناحيه العلمية وبيانات رسمية. مؤشر لا يمكن أخذه إنه الأساس، ولازم وزارة البيئة تجاوب أمام البرلمان: هل الارتفاعات ناجمة عن تصدير أشجار الشوارع أم ناجمة من أشياء أخرى؟».