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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتكب جرائم جنسية ضد قاصرين.. محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز جندي بجيش الاحتلال

جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي
جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

مددت محكمة إسرائيلية يوم الاثنين احتجاز جندي في الخدمة الفعلية يبلغ من العمر 20 عاما من بات يام يشتبه بارتكابه جرائم جنسية ضد قاصرين حتى يوم الخميس.

وتظاهر الجندي الإسرائيلي عبر الإنترنت بأنه صبي يبلغ من العمر 16 عامًا للتواصل مع فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و 15 عامًا وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في أنه اتصل بهن في البداية عبر TikTok قبل نقل المحادثات إلى WhatsApp، حيث أقنعهن بإرسال صور كاشفة له. ويُزعم أنه بدأ فيما بعد في ابتزازهم وتهديدهم.

ووجد المحققون أن المشتبه به كان يعرف أن الفتيات قاصرات كما اعترف بأنه أخفى عمره الحقيقي حتى يستمروا في الحديث معه، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وقال أثناء الاستجواب: "لو أخبرتهم أن عمري 20 عامًا، لما تحدثوا معي. رأيت أنهم قاصرون".

ويُزعم أن طبيعة المحادثات تغيرت بعد أن أرسلت له الفتيات الصور. وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في أنه بدأ في ابتزازهم وتوجيه تهديدات خطيرة.

في إحدى المحادثات المنسوبة إليه، زُعم أنه هدد إحدى الفتيات قائلاً: "سألقي عليكِ قنبلة يدوية في منزلكِ. سأقتلكِ أنتِ وعائلتكِ".

يُتهم المشتبه به بارتكاب جرائم جنسية ضد قاصرات، وابتزاز جنسي، وتحرش جنسي، وتوجيه تهديدات. 

أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في 25 أغسطس وقامت شرطة بات يام باعتقاله لاحقا وبعد جلسة استماع، مُدد احتجازه حتى الخميس 10 سبتمبر.

خلال التحقيق، أبلغت والدة المشتبه به الشرطة الإسرائيلية أن ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من صعوبات في الانتباه والتركيز وبناءً على طلب محاميه، من المتوقع أن يخضع لتقييم نفسي.

يواصل محققو شرطة بات يام فحص اتصالات المشتبه به مع الفتيات ونطاق الجرائم المزعومة ولا يزال التحقيق جارياً.

جرائم جنسية ضد قاصرين جرائم جنسية محكمة إسرائيلية جيش الاحتلال

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