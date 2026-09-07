تخضير القاهرة.. المحافظ يكشف تفاصيل المشروع

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بـ "تخضير القاهرة"، مضيفا أن البداية بالطريق الدائري.



وأضاف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن نستهدف زيادة المسطحات الخضراء في المحاور والطرق والفترة المقبلة سيكون "تخضير "القاهرة" بشكل علمى ومخطط.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن تم إعداد وتنفيذ نموذج لتشجير القاهرة، حيث تم البدء بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا في مدينة نصر، ويتم التوسع في محاور وطرق رئيسية، في ضوء التوجيه الرئاسي، مُستعرضًا نمط التشجير المُتبع وأنواع الأشجار المختارة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أنه سيتم حصر الأراضي الفضاء في نطاق محافظة القاهرة، وفقًا لتكليف رئيس الوزراء؛ بهدف الاستفادة بها وتحويلها إلى متنزهات ومسطحات خضراء.

