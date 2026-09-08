وقف أعمال بناء مخالفة بالغردقة

واصلت أجهزة حي جنوب الغردقة حملاتها الرقابية لرصد المخالفات والتعامل معها في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وفي هذا الإطار، قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة ميدانية أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بإحدى قطع الأراضي بمنطقة تقسيم الحجاز، بعد رصد تنفيذ أعمال خرسانية بالمخالفة للاشتراطات الإنشائية والقواعد المنظمة للبناء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال مدينة الغردقة، حيث انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع المخالفة فور رصدها، بحضور رئيس قسم التنظيم ومساعد رئيس الحي وفريق المتابعة الميدانية، لمعاينة الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة، تبين قيام مالك إحدى قطع الأراضي بمنطقة تقسيم الحجاز بتنفيذ صبة خرسانية بالمخالفة للعناصر الإنشائية والبناء على نسبة الفراغ، فضلًا عن عدم وجود ترخيص «مهمات عمارة»، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة لأعمال البناء.

وعلى الفور، تم إيقاف الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة في تنفيذها، والتي تمثلت في خلاطة أسمنت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفة.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار أجهزة الحي في تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة أو مخالفات إشغال، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري ومنع ظهور أي عشوائيات أو تعديات داخل نطاق الحي.