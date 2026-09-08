قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن
قمة ثلاثية.. الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
من الملاحة الجوية للذكاء الاصطناعي.. "القابضة للمطارات" تقود جيل المطارات الذكية من العلمين
النقاب ممنوع|ضوابط الزي المدرسي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة..ماذا قررت التعليم؟
الطاقة السعودية تعلن استهداف عدد من منشآتها جنوب المملكة
ارتفاع سعر البيض العادي وتراجع البلدي.. آخر تحديث لأسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط ساعتك
بيراميدز والأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
إيران تعلن اقتراب خروج الاتفاق مع عمان إلى النور رغماً عن الولايات المتحدة
45 ٪ طاقة نظيفة في 2028.. كيف تتوسع مصر في مشروعات الكهرباء المتجددة؟
فرصة لطلاب الإعدادية| كل ما تريد معرفته عن مدرسة النقل التكنولوجية
الحزب العربي الناصري: الحديث عن بيع مقتنى تاريخي لجمال عبد الناصر غير صحيح.. والساعة ملك شخصي للأسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وقف أعمال بناء مخالفة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 واصلت أجهزة حي جنوب الغردقة حملاتها الرقابية لرصد المخالفات والتعامل معها في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وفي هذا الإطار، قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة ميدانية أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بإحدى قطع الأراضي بمنطقة تقسيم الحجاز، بعد رصد تنفيذ أعمال خرسانية بالمخالفة للاشتراطات الإنشائية والقواعد المنظمة للبناء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال مدينة الغردقة، حيث انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع المخالفة فور رصدها، بحضور رئيس قسم التنظيم ومساعد رئيس الحي وفريق المتابعة الميدانية، لمعاينة الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة، تبين قيام مالك إحدى قطع الأراضي بمنطقة تقسيم الحجاز بتنفيذ صبة خرسانية بالمخالفة للعناصر الإنشائية والبناء على نسبة الفراغ، فضلًا عن عدم وجود ترخيص «مهمات عمارة»، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة لأعمال البناء.

وعلى الفور، تم إيقاف الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة في تنفيذها، والتي تمثلت في خلاطة أسمنت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفة.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار أجهزة الحي في تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة أو مخالفات إشغال، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري ومنع ظهور أي عشوائيات أو تعديات داخل نطاق الحي.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

دفعت من جيبي.. مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكى

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وترقب المستثمرين للتطورات

المهندس أحمد محمد الحلواني رئيس بتروجاس

وزير البترول يصدر حركة تعيينات جديدة بشركة بتروجاس

النمسا

انكماش الاقتصاد النمساوي يضعه في ذيل القائمة الأوروبية خلال الربع الثاني

بالصور

بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

آودي تعيد إحياء A2 بعد 25 عامًا بفكرة سبقت عصرها

آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات
مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات
مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد