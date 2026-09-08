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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شنط المدارس وفرحة المولد تتصدر مشاركة «مؤسسة أبو العينين» في قافلة «إيد واحدة» بقنا

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، اليوم الثلاثاء، في القافلة الشاملة لمبادرة «إيد واحدة» بقرية حجازة قبلي، مركز قوص بمحافظة قنا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وركزت مشاركة المؤسسة على مساندة الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد، من خلال تقديم الحقائب المدرسية المجهزة بالأدوات والمستلزمات الدراسية، لمساعدة الأطفال على بدء الدراسة وهم يحملون احتياجاتهم الأساسية وفرحتهم بالعام الجديد.

وقدمت المؤسسة أيضًا كراتين المواد الغذائية والسلع الأساسية، والكراسي الطبية المتحركة، إلى جانب حلوى المولد النبوي الشريف، ولعب وهدايا الأطفال، لتجمع مشاركتها بين تخفيف الأعباء عن الأسرة وإدخال البهجة إلى قلوب أبنائها.

وجاءت المشاركة بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، ضمن مشاركة المؤسسة في القوافل الثماني التي تجوب محافظات صعيد مصر.

وشهدت مدرسة حجازة قبلي الثانوية العامة اصطفاف المساعدات والسلع الغذائية، فيما استقبلت مدرسة الصديق أبو بكر أهالي القرية للاستفادة من العيادات الطبية في تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال والعظام والأنف والأذن والجلدية والنساء والتوليد، إلى جانب خدمات العيون والصيدلية وتوفير الأدوية والعلاج مجانًا.

وشملت القافلة استقبال طلبات التمكين الاقتصادي، ومساندة الغارمين والغارمات، وطلبات إجراء العمليات الجراحية المتقدمة في القلب والقدم السكري والعيون، وتوفير الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، فضلًا عن معرض الملابس والندوات التوعوية والأنشطة الثقافية.

وكان للأطفال نصيب كبير من فعاليات القافلة، من خلال تنظيم كرنفال ترفيهي وتوزيع الألعاب والهدايا وحلوى المولد، إلى جانب الحقائب والأدوات المدرسية، في أجواء جمعت بين الاستعداد للدراسة والاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وتأتي قافلة قنا امتدادًا لمشاركة مؤسسة أبو العينين في قوافل «إيد واحدة» السابقة بمحافظات الفيوم وبني سويف وسوهاج، حيث تواصل المؤسسة تقديم آلاف الكراتين وأطنان المواد الغذائية، والكراسي الطبية والأدوية والحقائب المدرسية والأدوات الدراسية، ولعب الأطفال وحلوى المولد، دعمًا لجهود التحالف الوطني في الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع الصعيد

محمد أبو العينين مؤسسة أبو العينين مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي قنا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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