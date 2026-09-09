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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر طلب رد المحكمة في قضية محاكمة المستشار المزيف.. السبت

المستشار المزيف
المستشار المزيف
إسلام دياب

تنظر محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر 2026، طلب رد هيئة المحكمة، التي تنظر محاكمة المتهم بانتحال صفة قاض، أمام الدائرة 20 مدنى.

كانت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، أجلت محاكمة المتهم بانتحال صفة قاض، وذلك لاتهامه بحيازة سلاح والنصب والاحتيال والتداخل في وظيفة حكومية، لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في ضوء ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تضمنت انتحالًا لصفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون، وفور رصد الواقعة، تبين أنها تعود إلى عام 2025، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية.

أضافت التحقيقات أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياه بأنه يشغل منصبًا قضائيًا، معترفا خلال استجوابه بأنه لجأ إلى تصوير تلك المقاطع داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على ادعائه، مستغلًا المظهر القضائي في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وأسفر فحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وهو ما استدعى سماع أقوالهم، وباستجوابهم، أكدوا صحة ظهورهم، إلا أنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، الأمر الذي دفعهم إلى التعامل معه باعتباره أحد العاملين بالجهات القضائية.

محكمة استئناف القاهرة دار القضاء العالي رد هيئة محاكمة انتحال صفة قاض المستشار المزيف

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