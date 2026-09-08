شركة العاصمة الإدارية: مراجعة دورية لكافة المشروعات العقارية للتعرف على معدلات التنفيذ

أكد خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه هناك مراجعة دورية لكافة المواقع والمشروعات العقارية للتعرف على معدلات التنفيذ .

وقال خالد عباس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" يتم اتخاذ إجراء فسخ التعاقد الرضائي بين الشركة والمطور بسبب عدم الجدية في تنفيذ المشروعات العقارية ".

وتابع خالد عباس :" نسب التنفيذ للمشروعات العقارية في العاصمة متميزة ".



وأكمل خالد عباس :" من أسباب فسخ التعاقد عدم الجدية ودخول بعض الشركات في أنشطة غير متخصصة فيها وبالتالي يكون هناك عدم استفادة لهذه الشركات المطورة ".

ولفت خالد عباس :" لجان متخصصة تتابع معدلات التنفيذ للمشروعات كل 3 أشهر ونحاول تقديم تيسيرات للمطورين لتسليم الوحدات في التوقيت المحدد".

