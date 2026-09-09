جنا عطية: هذه ثاني مشاركة لي في بطولة العالم للكبار.. وعدت من الصين بميداليتين

أكدت جنا عطية، بطلة الخماسي الحديث، أن مشاركتها في بطولة العالم للكبار التي أقيمت في الصين كانت الثانية لها على مستوى منافسات الكبار، مشيرة إلى أنها نجحت في العودة من البطولة محققة ميداليتين.

وقالت جنا عطية، خلال لقاء لها لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن منافسات الخماسي الحديث تتكون من عدة مراحل، تبدأ بالسلاح، ثم منافسات الموانع، تليها السباحة، قبل الانتقال إلى منافسات الجري والرماية.

الجري والرماية يتم احتسابهما كمنافسة واحدة

وتابعت أن الجري والرماية يتم احتسابهما كمنافسة واحدة ضمن منافسات الخماسي الحديث، وهو ما يجعل هذه المرحلة من المنافسات تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والقدرة على التحمل، خاصة مع احتدام المنافسة بين اللاعبين.