مقتل 11 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين في جنوب غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل 11 مسلحا على الأقل؛ إثر عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في مقاطعتي "خاران" و"واشوك" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن مجموعة من المسلحين حاولوا إقامة حاجز على الطريق في مقاطعة "خاران" وعرقلة حركة المرور، الأمر الذي أدى إلى قيام قوات الأمن بالتصدي لهم على الفور والاشتباك معهم، مما أسفر عن مقتل ثمانية منهم.

وأضافت الإدارة أن قوات الأمن استهدفت في العملية الثانية مخبأ للمسلحين في مقاطعة "واشوك"، حيث قامت بمداهمة المخبأ وتبادل إطلاق النار مع المسلحين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم العثور على 2.9 طن من المتفجرات التي تستخدم في إعداد عبوات ناسفة.. موضحة أنه جاري تمشيط المنطقتين من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".