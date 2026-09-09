محافظ بني سويف يتفقد الأعمال النهائية المنفذة ضمن مشروع المرسى السياحي

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الأعمال النهائية خلال زيارته لمشروع المرسى السياحي الجديد على الجانب الشرقي من نهر النيل بمدينة بني سويف ،ضمن برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة

تابع المحافظ مستجدات الموقف الحالي للمشروع، وتفقد المنطقة الإضافية الملحقة ومقترح استغلالها كمنطقة خدمات بالمشروع، فضلا عن تفقد أعمال تأهيل مداخل ومخارج المرسى والتي نفذتها مديرية الطرق والنقل،وشملت تمهيد ورصف وعمل بردورات بالطرق المؤدية من وإلى المشروع، فضلا عن أعمال تجميل بجوانب المخرج الموازي لمنزل الكوبري تجاه الشرق،وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية والتربية والتعليم ومشاركة طلبة المدارس الثانوية الفنية والزخرفية ببني سويف.

وتم استعراض مجمل الأعمال المنفذة بالمشروع، وتمت الإشارة إلى الانتهاء من كافة أعمال الزراعات السور الخارجي اللاند اسكيب الانترلوك البلدورات وتوصيلات الكهرباء الخارجية وتم التوصيل بمحول المشروع،والانتهاء صب قواعد السور المُستحدث والأعمدة المعدنية والسياج الحديدي وأعمال البرجولات وتثبيت الأعمدة المعدنية (الشمندورة) المختصة بربط السفن لثبيتها بأمان أثناء رسوها على رصيف المرسى.

قدم محافظ بني سويف الشكر لممثلى الجهات والأجهزة التنفيذية سواء المشاركة أو المشرفة على تنفيذ المشروع من الري والوحدة المحلية والطرق والنقل والمكتب الفني بالمحافظة والكهرباء، موجها بعقد اجتماع بحضور المعنيين لمراجعة موقف المشروع من كافة النواحي بشكل نهائي وإضافة شعار الهوية البصرية على بوابة رصيف رسو السفن، وجار الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستلام المشروع تمهيدا للتشغيل الفعلي ودخوله الخدمة.

جدير بالذكر أن المشروع_الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري"إدارة التوسع الأفقي ببني سويف_ يتضمن إنشاء مرسى نهري على الجانب الشرقي للنيل بطول يزيد على 300 متر، منها 180 متراً مخصصة لرصيف استقبال السفن، إلى جانب منطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة ومسطحات خضراء وأعمال لاند سكيب على مساحة تقترب من 6 أفدنة، حيث نسبة التنفيذ الفعلية لكافة مكونات المشروع 100%

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ،شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة،بجانب المهندس كامل أبوطالب مدير التعليم الفني"سابقاً" ونائب رئيس نادي المُعلمين، الأستاذ أشرف وديع مدير المدرسة الثانوية الزخرفية، الأستاذة صفاء صبري مديرة المدرسة الثانوية الفنية بنات بإدارة تعليم بني سويف.