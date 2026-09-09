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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. ميسي يتوصل لاتفاق لشراء نادِ إسباني| تفاصيل

ميسي
ميسي
مجدي سلامة

أعلن نادي "إلدينسي" (C.D. Eldense)، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، يوم الأربعاء أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد توصل إلى اتفاق مبدئي ليصبح المالك الجديد للنادي.

ويقترب مهاجم إنتر ميامي من إتمام صفقة لشراء 100% من الأسهم المملوكة لمجموعة الاستثمار الكولومبية "TH Soluciones Group S.A.S."، وهي المساهم الأكبر حالياً في النادي.

ومن المقرر أن يصبح ميسي (39 عاماً) المالك الأكبر لنادٍ ثانٍ في إسبانيا، وذلك بعد شرائه لنادي "كورنيلا" (UE Cornella) في 16 أبريل من العام الجاري.

ويتمتع نادي "كورنيلا" -الذي يلعب في المستوى الخامس من هرم كرة القدم الإسبانية- بسمعة طيبة في مجال كرة القدم القاعدية وقطاعات الناشئين، حيث انضم عدد من خريجي أكاديميته إلى نادي برشلونة (نادي ميسي السابق) على مر السنين.


كما من المقرر أن يحصل ميسي على حصة في ناديه الحالي "إنتر ميامي" بعد انتهاء عقده كلاعب. وأفادت تقارير إسبانية يوم الثلاثاء بأنه من المتوقع إتمام صفقة شراء "إلدينسي" خلال الأيام المقبلة.


وصرح مسؤولو "إلدينسي" لوكالة "رويترز" قائلين: "في الوقت الراهن، لا تزال العملية بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والتعاقدية النهائية، بما في ذلك عملية الفحص النافي للجهالة (due diligence) ذات الصلة، فضلاً عن الحصول على الموافقة الإلزامية من المجلس الأعلى للرياضة (CSD)".

ولم يتمكن النادي من تحديد موعد نهائي لإتمام الصفقة، كما تم التواصل مع مجموعة "TH Soluciones" للحصول على تعليق منها.
يُذكر أن نادي "إلدينسي" -الذي يحتل المركز العشرين في ترتيب دوري الدرجة الثانية- قد انتقلت ملكيته إلى مجموعة "TH Soluciones" في أكتوبر الماضي. 

وقد صعد الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد سنوات قضاها في دوريات المناطق (المستويات الإقليمية).


ولن يتمكن ميسي من الاستثمار بكثافة في ضم لاعبين جدد لصفوف "إلدينسي" بسبب القواعد الصارمة التي تفرضها إسبانيا بشأن سقف الرواتب.

ميسي الأسطورة


ويُعد ميسي واحداً من عدة أسماء بارزة في كرة القدم الإسبانية ممن أصبحوا ملاكاً للأندية؛ إذ تمتلك مجموعة "كوزموس" (Kosmos) -التي يملكها زميله السابق جيرارد بيكيه- نادي "أندورا" الذي يلعب أيضاً في دوري الدرجة الثانية الإسباني. 

يُعد مهاجما ريال مدريد، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، جزءاً من مجموعات استثمارية تمتلك حصص الأغلبية في ناديي "ألفيركا" البرتغالي و"كان" الفرنسي، على التوالي.

ميسي إسباني إلدينسي

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