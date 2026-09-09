محافظ بني سويف يناقش ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة باجتماع اللجنة العليا

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً،ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا للبت،وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة ،الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،الأستاذ عمرو محمود مدير الأملاك ،الأستاذة سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت ،ورؤساء المدن والمعنيون من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام .

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة، وتمت متابعة الموقف التعاقدي وإجمالي العقود التي تم تحريرها "حتى الآن" والتي بلغت 5154 عقداً ( 4226 مباني + 928 زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.