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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026: حدسك يقودك للطريق الأفضل

برج العقرب
برج العقرب

مواليد برج العقرب شخصية قوية وعميقة، ولا يكشف جميع أوراقه بسهولة ويتميز بقدرته على التركيز والإصرار عندما يقرر الوصول إلى هدف معين.

 توقعات برج العقرب اليوم

قد تشعر أن هناك شيئًا غير واضح في موقف معين، وحدسك قد يدفعك إلى التمهل قبل اتخاذ القرار. لا تتجاهل الإشارات التي تراها، لكن في الوقت نفسه اعتمد على المعلومات المؤكدة.

توقعات العقرب صحيًا

تجنب الاحتفاظ بالتوتر داخلك لفترات طويلة. الراحة والنشاط الخفيف سيساعدانك على استعادة توازنك.

برج العقرب عاطفيًا

قد تحتاج إلى كشف جانب أكثر ليونة من شخصيتك أمام الشريك. التعبير عن المشاعر لن يقلل من قوتك، بل قد يزيد من عمق العلاقة. ولغير المرتبط، قد يظهر اهتمام من شخص لم تتوقعه.

برج العقرب مهنيًا

قد تتولى ملفًا حساسًا أو مهمة تحتاج إلى السرية والدقة. ثقة الآخرين بك نقطة قوة، فحافظ عليها من خلال الالتزام بالمواعيد والتفاصيل.

توقعات العقرب الفترة المقبلة

هناك فرصة لإغلاق صفحة قديمة والبدء في اتجاه أكثر وضوحًا. وقد يكون التحسن تدريجيًا لكنه سيكون أكثر ثباتًا من المكاسب السريعة.

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