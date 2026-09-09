ينظف الكبد ويحمى القلب والمخ .. طعام غير متوقع يمتلك فوائد خارقة

يعاني عدد كبير من الأشخاص مشاكل القلب والكبد والمخ في العصر الحديث ولكن هل تعلم أن هناك نوع خضار واحد قادر على علاج كل هذه المشكلات وهو البنجر .

ووفقا لموقع هيلث اليكم أهم فوائد البنجر الصحية والذي يشتهر باسم الشمندر في بعد البلدان.

دعم صحة القلب

لا يقتصر تأثير البنجر الإيجابي المحتمل على ضغط الدم فحسب، بل إنه غني أيضاً بحمض أميني نباتي يُسمى البيتين.

يساعد البيتين على خفض مستويات الهوموسيستين في الدم، وهي مادة كيميائية يستخدمها الجسم لتكوين البروتينات ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الهوموسيستين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .

تحسين وظائف الدماغ

وقد ثبت أن النترات الموجودة في البنجى قد تحسن الوظائف الإدراكية لدى كبار السن.

يقل تدفق الدم بشكل طبيعي مع تقدم العمر، ولكن أكسيد النيتريك يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ.

تناول عصير الشمندر الغني بالنترات كمكمل غذائي حاد يؤدي إلى زيادة أكبر في مستوى النتريت في بلازما الدم وانخفاض في ضغط الدم لدى كبار السن مقارنةً بالشباب .

تحسينات في صحة الكبد

يقوم الكبد بالعمل الشاق المتمثل في تصفية الدم وتخليص الجسم من السموم. ويمكن أن يدعم البيتين الموجود في البنجر وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي .

قد يحمي البيتين أيضًا من الأمراض المتعلقة بالكبد وغيرها من الأمراض، من بين العديد من الفوائد الأخرى.