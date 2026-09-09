الأنبا مرقس يستقبل مطران القوصية للأقباط الأرثوذكس

استقبل نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الأنبا توماس، مطران القوصية للأقباط الأرثوذكس.

شهد اللقاء جلسة حوارية تناولت أهم التحديات الاجتماعية المعاصرة، وفي مقدمتها: تحديات الأسرة، والتربية، كما ركّزت المناقشات على قيمة الوقت كعطية إلهية ثمينة، وضرورة توجيه طاقات الشباب، والمؤمنين نحو ما يبني نفوسهم، ومجتمعهم، بعيدًا عن الاستغراق في أمور لا طائل منها.

وفي الختام، عبر نيافة الأنبا مرقس الأنبا توماس، داعيًا ان تدوم أواصر المحبة والأخوة، لتجمعهم دائمًا في خدمة اسم ربنا يسوع المسيح.

شارك في اللقاء الأب أثناسيوس عزيز، وكيل عام المطرانية، والقمص يوسف أقلاديوس، والأب إليشع فهمي، والأب مينا فهيم، والأخت ماري شفيق، والأخت كاميلا، والأخت ليلى، والقمص بيمن، وكيل مطرانية القوصية للأقباط الأرثوذكس.