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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يدشن النسخة السادسة من مبادرة بالعلم هنكمل لدعم الأسر المستحقة

النسخة السادسة من «بالعِلم هنكمل»
النسخة السادسة من «بالعِلم هنكمل»
محمد الشعراوي

دشنت أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب كريم إمام، عضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة أعضاء هيئة المكتب والأمناء المساعدين، النسخة السادسة من مبادرة «بالعِلم هنكمل»، لتوزيع الشنط المدرسية والأدوات الدراسية على الأسر المستحقة، بما يسهم في دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد النائب كريم إمام، أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، في بيان له،  أن إطلاق النسخة السادسة من المبادرة يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، وحرصه على أن يكون العمل السياسي مرتبطًا بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وأن تتحول المبادرات الحزبية إلى أدوات حقيقية للمساندة والدعم في مختلف المحافظات.

وأضاف أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن ، أن مبادرة «بالعِلم هنكمل» تعكس إيمان حزب حماة الوطن بأن بناء الإنسان يبدأ من الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن دعم الطالب وتوفير احتياجاته الأساسية يمثل دعمًا للأسرة المصرية بأكملها.

وأوضح أن النسخة السادسة من المبادرة تأتي امتدادًا لما حققته المبادرة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرارها يعكس حرص أمانة الشباب بحزب حماة الوطن على تطوير أدوات العمل المجتمعي وعدم الاكتفاء بالمشاركة الرمزية، وإنما النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على الاستجابة لها.

تنفيذ رؤية الحزب المجتمعية

وأشار أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن إلى أن الشباب يمثلون قوة رئيسية في تنفيذ رؤية الحزب المجتمعية، لما يمتلكونه من قدرة على الانتشار والتواصل والوصول إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن أمانة الشباب ستواصل تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال مبادرات تستهدف ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ونوه النائب كريم إمام إلى أن العمل المجتمعي بالنسبة لحزب حماة الوطن أحد المسارات الأساسية التي يعمل من خلالها الحزب على تعزيز التواصل مع المواطنين وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية، موضحًا أن السياسة في جوهرها مسؤولية تجاه الناس، وقياس نجاح أي كيان سياسي يرتبط بقدرته على الاقتراب من المواطنين وفهم احتياجاتهم وتقديم حلول ومساندة ملموسة لهم.

وشدد على أن أمانة الشباب المركزية ستواصل العمل على تنفيذ المبادرات الخدمية في مختلف المحافظات، مع توسيع نطاق المشاركة واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من قدرة الحزب على أداء دوره المجتمعي، ويترجم توجهه نحو دعم الأسرة المصرية وتمكين الشباب والمساهمة في بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

وأكد كريم إمام أن مبادرة «بالعِلم هنكمل» تحمل رسالة تتجاوز توزيع المستلزمات الدراسية، مفادها أن دعم التعليم هو استثمار في مستقبل الدولة، وأن مساندة الطلاب والأسر المستحقة تمثل جزءا من مسؤولية المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن أمانة الشباب ستظل حريصة على مواصلة هذا الدور من خلال مبادرات تستجيب للأولويات الحقيقية للمواطنين

حزب حماة الوطن حماة الوطن النائب كريم إمام مجلس الشيوخ

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