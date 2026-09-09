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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تشارك في مؤتمر ومعرض EAIE 2026 بجلاسكو

جامعة دمنهور تشارك في مؤتمر ومعرض «EAIE 2026»
جامعة دمنهور تشارك في مؤتمر ومعرض «EAIE 2026»

شاركت جامعة دمنهور في فعاليات النسخة السادسة والثلاثين من مؤتمر ومعرض الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي "EAIE 2026"، الذي تستضيفه مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2026، بمشاركة أكثر من 9 آلاف مشارك وما يزيد على ألف مؤسسة ومنظمة من مختلف دول العالم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدويل منظومة التعليم العالي وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية.

وتأتي المشاركة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور،بحضور الدكتورة منال مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن سعادته بمشاركة جامعة دمنهور في هذا المؤتمر الذي يعد منصة دولية مهمة للتواصل وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال التعليم الدولي، وبحث فرص بناء الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات العالمية.

وأضاف "ترابيس" أن مشاركة الجامعة في "EAIE 2026" تجسد التزامها برؤية الدولة المصرية نحو الانفتاح على العالم وبناء شراكات دولية مستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة تضع تعزيز التصنيف الدولي وتطوير البرامج المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجذب الطلاب الوافدين ضمن أولوياتها الاستراتيجية، بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، ويرفع من مكانة جامعة دمنهور كمؤسسة أكاديمية فاعلة على الساحة الدولية.


وعلى هامش المؤتمر، شهد اليوم عقد سلسلة لقاءات ثنائية بين الدكتور منال مصطفى، ممثلا عن جامعة دمنهور، مع ممثلي جامعات ومؤسسات تعليمية دولية من تركيا والهند وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة، لبحث آليات التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتبادل الطلابي والبحث العلمي.

وأضحت الدكتورة منال مصطفى أن تضمن اللقاء مع جامعتي جاج ومايوس التركيتين بحث سبل التعاون في إطار برنامج Erasmus+ KA171، وإبرام مذكرات تفاهم، وإنشاء برامج درجات علمية مزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على الاستعداد المبكر للتقديم لمشروعات Erasmus+ في مارس 2027.

فيما تضمن اللقاء مع Rajalakshmi Engineering College بالهند بحث سبل التعاون في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، ومشاركة طلاب الجامعة في البرنامج الصيفي المتخصص في تكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيا الحيوية خلال الفترة من 29 ديسمبر 2026 حتى 11 يناير 2027.

بينما تضمن اللقاء مع جامعة Shoolini الهندية بحث سبل تبادل أعضاء هيئة التدريس، وبرامج الدراسة لفصل دراسي، والتدريب، والتعاون في برامج الماجستير ونشر الأبحاث العلمية المشتركة.

ومع Swiss Education Group بسويسرا تضمن اللقاء سبل تطوير برامج درجات علمية مزدوجة في الضيافة وإدارة الأعمال تتيح للطلاب الدراسة في مصر وسويسرا.

وجاء اللقاء مع ICAE Global لبحث تعزيز استقطاب الطلاب الدوليين للدراسة بجامعة دمنهور في تخصصات الطب والهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والتسويق الرقمي.

واختتمت سلسلة لقاءات اليوم الأول لجامعة دمنهور بلقاء مع Cactus Communications لبحث سبل دعم الظهور الأكاديمي والبحثي للجامعة وتحسين التصنيف الدولي خاصة في تصنيف QS، والتعاون مع الجامعات الحكومية المصرية لتعزيز السمعة العلمية والبحثية.

وتؤكد جامعة دمنهور أن هذه المشاركة تمثل امتدادا للحضور المتنامي للجامعات المصرية في "EAIE" خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف تحويل المباحثات واللقاءات إلى شراكات مؤسسية وبرامج تعاون قابلة للتنفيذ، بما يعزز تنافسية الجامعة دوليا، ويدعم تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم.

جامعة دمنهور الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE 2026

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