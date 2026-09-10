اليوم.. دريد لحام ومجد القاسم ضيفا «صدى المشرق والمغرب» عبر إذاعة صوت العرب

تبث إذاعة "صوت العرب" من القاهرة حلقة جديدة من برنامج «صدى المشرق والمغرب»، في تمام الرابعة من عصر اليوم الخميس ، لتأخذ المستمعين في جولة ثقافية وفنية وإنسانية داخل الأراضي السورية؛ لإستضافة نخبة من قامات الفكر و الفن في سوريا ، يتقدمهم الفنان الكبير دريد لحام، والمطرب مجد القاسم، إلى جانب تقرير ميداني أعدته الإعلامية مي زوربا من قلب «سوق الحميدية» العريق بدمشق.

كما تشهد الحلقة نقاشات ورؤى فكرية وتنموية بمشاركة الدكتور وسام النصر الله، مستشار الأمين العام للشؤون الدولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمات المتحدة، والدكتور رامي الخليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس العاشرة، والدكتورة ديمة بركات، المديرة التنفيذية لأكاديمية ميدماك السورية الدولية، والدكتورة عائشة الخضر، رئيس الاتحاد العربي للثقافة، والكاتب الدكتور عدنان عويض، فضلًا عن إطلالات أدبية وموسيقية وتحليلية بمشاركة الشاعرة ريمة النقري، والمؤلف الموسيقي إياد حنا، والباحثة في الاجتماع السياسي أريج شباط، والصحفي وضاح إبراهيم عضو اتحاد الكتاب العرب، والمهندس محمد النعسان مستشار نقابتي المهندسين والمقاولين، والدكتور مسلم الناعم مستشار الأمين العام للشؤون السياحية للمنظمات المتحدة، واستشارية الدعم النفسي دارين محمد سعيد، والطالبة بكلية الإعلام في جامعة دمشق لارا محفوض.

يذكر أن برنامج " صدي المشرق و المغرب" من إعداد وتقديم الدكتور هشام عبد الملك، وإخراج حاتم العجمي.

