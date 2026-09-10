مدحت مكي: محمد حمد نسخة بيلينجهام.. وحسام أشرف سيكون أحد نجوم الدوري

أكد مدحت مكي، نجم الزمالك السابق، أن قطاع الناشئين بالنادي يضم العديد من المواهب المميزة التي سيكون لها مستقبل كبير، مشيرًا إلى أن ملاعب القطاع تم تجهيزها على أعلى مستوى.

وأوضح مكي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن العناصر التي تم تصعيدها للفريق الأول أثبتت كفاءة كبيرة، مؤكدًا أن الزمالك استفاد كثيرًا من وقف القيد بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب.

وأشاد نجم الزمالك السابق بمحمد حمد، مشبهًا طريقة لعبه بالنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، كما وصف عدي الدباغ بالمهاجم المميز، وطالب آدم كايد بمزيد من التركيز للعودة إلى مستواه.

وأضاف أن حسام أشرف يمتلك مقومات كبيرة، متوقعًا أن يكون أحد نجوم الدوري في الموسم الحالي، كما أكد أن المهدي سليمان من أفضل حراس الدوري، وأن حراسة مرمى الزمالك بخير.

وأشار مكي إلى أن تحقيق الزمالك 3 انتصارات وتعادل في بداية الدوري الممتاز يمثل انطلاقة مثالية للفريق.