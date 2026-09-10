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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق السادس ببنها

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة عزبة الموالح بمدينة بنها، بعدما اختل توازنها أثناء وقوفها بشرفة منزلها، لتسود حالة من الحزن والصدمة بين أسرتها وأهالي المنطقة.


تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة من الطابق السادس بدائرة القسم، ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث قسم ثان بنها، ومعاوني رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفلة كانت تقف بشرفة منزلها بالطابق السادس، قبل أن يختل توازنها وتسقط من أعلى، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى بنها، تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وسؤال أهل المتوفاة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

القليوبية محافظة القليوبية بنها الإدارة العامة مباحث القليوبية

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