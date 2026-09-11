كاديلاك اسكاليد V 2026 بقوة تتجاوز 600 حصانًا.. صور

تعود قصة كاديلاك إسكاليد إلى عام 1998، عندما ظهرت للمرة الأولى كسيارة SUV كبيرة تحمل هوية العلامة الأمريكية وتنافس في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتطورت إسكاليد عبر أجيال متتابعة، وأصبحت واحدة من الطرازات المعروفة في تشكيلة كاديلاك، خصوصًا مع توسع حضور السيارات الفاخرة كبيرة الحجم.

وتواصل إسكاليد تعزيز مكانتها من خلال النسخة عالية الأداء إسكاليد V ، التي تجمع بين الحجم الكبير والمنظومة الميكانيكية ذات القدرات المرتفعة، مع طرحها عالميًا وسط موديلات 2026.

كاديلاك إسكاليد

محرك V8 بسعة 6.2 لتر

تعتمد كاديلاك إسكاليد V موديل 2026 على محرك بنزين V8 مزود بشاحن سوبرتشارج، وتبلغ سعته 6.2 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 682 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 885 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD ينقل القوة إلى العجلات الأربع.

تسارع كاديلاك إسكاليد V

تستطيع السيارة كاديلاك إسكاليد V الوصول من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية، وتبلغ قدرة السحب 3,583 كيلوجرامًا، بينما يصل وزن الحمولة إلى 4,027 كيلوجرامًا.

كاديلاك إسكاليد

أبعاد كاديلاك إسكاليد V

تحافظ إسكاليد V على أبعادها الكبيرة التي تضعها بوضوح ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5,765 ملم، مع عرض يصل إلى 2,059 ملم وارتفاع يبلغ 1,941 ملم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,407 ملم. وتبلغ سعة مساحة الأمتعة 1,175 لترًا.

كاديلاك إسكاليد

تجهيزات كاديلاك إسكاليد V

تعتمد السيارة بشكل أساسي على شاشة كبيرة بقياس 55 بوصة تمتد ضمن تصميم لوحة القيادة، وتضم شاشة العدادات ونظام المعلومات والترفيه، وتدعم المنظومة الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم إسكاليد V نظام AKG Studio الصوتي المكون من 36 سماعة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول.

كاديلاك إسكاليد

تحصل المقاعد الأمامية على كسوة جلدية، مع مقعد للسائق مزود بضبط كهربائي إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، ويمكن ضبطه عبر 16 وضعية مختلفة، ويكتمل تجهيز المقصورة بمقود متعدد الوظائف، بما يسمح للسائق بالتحكم في عدد من الوظائف دون الحاجة إلى استخدام الشاشة الرئيسية في كل مرة.