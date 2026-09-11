بعد اختياره شيخا لبهجورة.. بطرس نادر: أنا خادم للجميع دون تفرقة

أكد المهندس بطرس نادر نمر، شيخ ناحية بهجورة بقنا، أن خدمة المواطنين لا ترتبط بدين أو انتماء، قائلًا: «أنا خادم للجميع دون تفرقة، وكما كان ديواني مفتوحًا لكافة الأهالي من قبل، سيبقى بابي مفتوحًا للجميع دائمًا»، مشددًا على أن أبناء القرية يجمعهم وطن واحد وروابط متينة من المحبة والتآخي والتكافل.

وأضاف نمر، أن بهجورة تمثل نموذجًا للتلاحم المجتمعي والوحدة الوطنية، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين أبناء مجتمع واحد، وأن الحفاظ على هذه الروابط وتعزيزها مسؤولية مشتركة، داعيًا الله أن يوفقه في تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن الأهالي وثقتهم.

كما وجّه نمر، الشكر إلى جميع أبناء القرية الذين أعلنوا تأييدهم ومساندتهم له، وكذلك إلى من خالفوه الرأي، مؤكدًا احترامه للجميع وتقديره لكل وجهات النظر، قائلًا: «أسأل الله أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقنا لخدمة أهلنا بما يستحقون».

وفي مشهد يعكس قوة روابط الإخاء والوحدة الوطنية بين أبناء بهجورة، شهدت المناسبة حضور الشيخ أبوبكر فخرى، إلى جانب عدد من رموز وكبار عائلات القرية ووفود التهنئة، الذين أكدوا أن أبناء بهجورة يقفون صفًا واحدًا خلف كل من يسعى إلى خدمة الصالح العام ورعاية مصالح المواطنين.

وأكد الحضور، أن روح المحبة والتكاتف التي تجمع أبناء القرية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز التعاون بين جميع أبنائه، مؤكدين أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي في الحقوق والواجبات، وأن الجميع شركاء في خدمة بهجورة والحفاظ على نسيجها المجتمعي ووحدتها.



يذكر أن بطرس نادر نمر، مهندس زراعى، ترشح لمشيخة قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، بعد لمس رغبة صادقة من أهالى القرية لتولى هذه المهمة، وهو ما لاقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية التى أعلنت اختياره شيخا للقرية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة والمنظمة لذلك.