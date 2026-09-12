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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الرياض يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

كشف البرازيلي ماوريسيو دولاك، المدير الفني لفريق الرياض السعودي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال مواجهة الخليج، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وأوضح دولاك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تريزيجيه يعاني من إصابة عضلية في منطقة الفخذ، تعرض لها خلال المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سافر إلى مصر من أجل الخضوع للعلاج والتأهيل، مستغلًا فترة التوقف الحالية بسبب بطولة كأس الخليج.

وقال مدرب الرياض: «تريزيجيه تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة الأخيرة، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، ولذلك سافر إلى مصر لتلقي العلاج خلال فترة التوقف».

وأضاف: «تحدثت مع تريزيجيه قبل وصوله إلى الرياض، فهو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، ونتمنى أن يعود إلينا في أقرب وقت ممكن».

وأعرب دولاك عن إعجابه الكبير بكرة القدم المصرية، مؤكدًا أنه يتابعها باستمرار، إلى جانب ارتباطه بعلاقات قوية مع عدد من الأصدقاء في مصر.

وأوضح: «أنا مدرب أحب كرة القدم المصرية، ولدي أصدقاء في مصر، وأتابع الكرة المصرية بشكل جيد، خاصة أنها تتطور بصورة كبيرة، كما أنني أحب الثقافة المصرية والأهرامات».

وأشاد المدير الفني لفريق الرياض بالمستوى الذي وصلت إليه الأندية المصرية، مؤكدًا أن المنافسة أصبحت قوية للغاية.

وقال: «الأندية المصرية أصبحت تنافسية للغاية، والجميع يعرف أن الأهلي نادٍ كبير، ويمتلك قيمة فنية ظهرت على مستوى العالم».

كما تحدث دولاك عن منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفراعنة قدموا بطولة قوية في كأس العالم، وظهروا بصورة مميزة أمام بطل العالم.

واختتم مدرب الرياض حديثه بالتأكيد على رغبة فريقه في تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال بداية الموسم، والعمل على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وقال: «الموسم بدأ منذ فترة قصيرة، ومررنا ببعض الصعوبات في البداية، لكننا نعمل على تعديل بعض الأمور. الدوري السعودي أصبح كبيرًا للغاية، وعلينا أن نتعلم ونستفيد من أخطائنا، ونسعى للتواجد في المراكز الأولى وتحقيق أفضل النتائج، خاصة أننا نمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية»


 

تريزيجيه الرياض دورى روشن الاهلي

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