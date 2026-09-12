تشيلسي يتعادل 2-2 مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق تشيلسي أمام نظيره هال سيتي، بهدفين لمثله، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم مورجان روجرز بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 7 لصالح تشيلسي.
وجاءت ثنائية هال سيتي عن طريق محمد بشير بلومي في الدقيقتين 28، 34.
وسجل جواو بيدرو هدف التعادل في الدقيقة 66.
جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: فوفانا ، هاتو، كولويل ، نيتو
خط الوسط: لافيا، جوستو، جيمس
خط الهجوم: روجرز، بالمر، جواو بيدرو.
ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق هال سيتي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.