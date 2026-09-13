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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو إى إكس 90 موديل 2027 .. تُباع بهذه المواصفات

| فولفو اى اكس 90 موديل 2027
| فولفو اى اكس 90 موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو إى إكس 90 موديل 2027، وتنتمي إى إكس 90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات فولفو إى إكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تمتلك سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف ، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد .

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 بها، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها 
Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها Power Windows .

محرك فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تنتج سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 قوة 456 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 720 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تباع سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 ملايين و 900 ألف جنيه .

السيارات الـ SUV الرياضية فولفو اى اكس 90 موديل 2027 اكس 90 موديل 2027 مواصفات فولفو اى اكس 90 محرك فولفو اى اكس 90 اى اكس 90 موديل 2027 اى اكس 90

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