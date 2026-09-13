سعر تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة في الإمارات

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاند كروزر FJ ، وتنتمي لاند كروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تويوتا لاند كروزر FJ

محرك تويوتا لاند كروزر FJ

تحصل سيارة تويوتا لاند كروزر FJ علي قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة 163 حصان، وعزم دوران 246 نيوتعن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع رباعي .

تويوتا لاند كروزر FJ

أبعاد تويوتا لاند كروزر FJ

تأتى سيارة تويوتا لاند كروزر FJ في سوق السيارات بطول 4575 مم، وعرض 1855 مم، وذلك الحجم يساعدها على المناورة في الشوارع الضيقة والمسارات الوعرة، وتم إضافة دعامات أسفل الأرضية لزيادة الصلابة الجانبية للإطار .

تويوتا لاند كروزر FJ

مواصفات تويوتا لاند كروزر FJ

وتم استخدام فولاذ عالي المقاومة وخفيف الوزن في هيكل سيارة تويوتا لاند كروزر FJ وتم إضافة نقاط لحام أخرى أسفل الأرضية بهدف تقليل الاهتزازات وتحسين الراحة والثبات، وبها نظام تعليق يساعد الإطارات على البقاء ملامسة للأرض عند اجتياز الأسطح غير المستوية، وبها نظام تعليق في الأمام بتصميم أذرع مزدوجة مثبتة في موضع مرتفع، بينما تعتمد السيارة في الخلف على محور صلب مع أربع وصلات وقضيب جانبي.

تويوتا لاند كروزر FJ

ويوجد بـ سيارة تويوتا لاند كروزر FJ ، نظام التحكم بالنزول من المنحدرات، ونظام مساعد الانطلاق على المرتفعات للحد من تراجع السيارة إلى الخلف عند بدء الحركة على المنحدرات.

تويوتا لاند كروزر FJ

وتتوفر سيارة تويوتا لاند كروزر FJ ، بـ قفل دفرنس خلفي كهربائي يساعد العجلتين الخلفيتين على الدوران معاً عند الحاجة إلى مزيد من التماسك على الأسطح الوعرة أو الزلقة، وبها مقصورة ذات خطوط مربعة، مع تصميم يتضمن زوايا واضحة وحواف مشطوفة، إلى جانب عناصر مستوحاة من شكل حجر النرد، كما تساعد زوايا الهيكل الواضحة على تحديد أطراف السيارة أثناء القيادة في الأماكن الضيقة أو فوق التضاريس غير المستوية.

تويوتا لاند كروزر FJ



وتمتلك سيارة تويوتا لاند كروزر FJ ، صدادات بارزة ورفارف عريضة، بينما تحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتصميم على شكل حرف U، وتم وضع الخط الجانبي للهيكل في مستوى منخفض لتحسين رؤية سطح الطريق المحيط بالسيارة.

سعر تويوتا لاند كروزر FJ

تويوتا لاند كروزر FJ

الفئة الأولي من سيارة تويوتا لاند كروزر FJ تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 135 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاند كروزر FJ تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 170 ألف درهم إماراتي .