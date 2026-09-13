وهدان: السيسي قدم أمام «بريكس» رؤية مصرية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي العالمي

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة تجمع «بريكس» قدمت رؤية مصرية شاملة تربط بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

وهدان: «بريكس» فرصة لتعزيز الأمن الغذائي المصري

وقال وهدان، في تصريحات صحفية، إن مصر تستطيع من خلال عضويتها في «بريكس» بناء شراكات جديدة في القطاع الزراعي، تشمل التكنولوجيا الزراعية ونظم الري الحديثة واستصلاح الأراضي والتصنيع الغذائي.

وأوضح أن توسيع التعاون في هذه المجالات يمكن أن يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

استثمارات مشتركة في الصناعات الغذائية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن التعاون مع دول «بريكس» يفتح المجال أمام إقامة استثمارات مشتركة في الصناعات الغذائية، وإنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية.

وأكد أن التوسع في التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، ويدعم قدرته على المنافسة، كما يتيح فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

قناة السويس بوابة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية

وأضاف وهدان أن الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس يمنحان الدولة فرصة فريدة للمشاركة بصورة أكبر في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع يمكن أن يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتجارة ونقل السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من أهمية مصر في حركة التجارة الدولية.

«بريكس» منصة للتعاون في الطاقة والغذاء والمياه

وأكد وهدان أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتؤكد أن مصر لا تسعى فقط إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، وإنما تعمل أيضًا على المشاركة في صياغة حلول للقضايا العالمية.

ولفت إلى أن تجمع «بريكس» يمكن أن يمثل منصة مهمة لتوسيع التعاون في ملفات الطاقة والغذاء والمياه، باعتبارها قضايا ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

مشروعات مصرية محددة لتحويل الرؤية إلى استثمارات

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد مشروعات مصرية محددة وقابلة للتنفيذ لطرحها على شركاء «بريكس»، بما يضمن الانتقال من الرؤية السياسية إلى اتفاقيات وشراكات اقتصادية حقيقية.

وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويدعم الإنتاج والصادرات، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وهدان: المطلوب شراكات تحقق نتائج ملموسة

واختتم سليمان وهدان بالتأكيد على أن تعظيم استفادة مصر من عضوية «بريكس» يتطلب التركيز على المشروعات الإنتاجية والاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والمياه واللوجستيات، بما يحول عضوية التجمع إلى أداة عملية لدعم التنمية وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.