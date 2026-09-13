«القاهرة 2026».. عروض سينمائية وفنية وورش تراثية لوفود الجامعات الإفريقية

تواصلت فعاليات البرنامج الثقافي والفني المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، بالتوازي مع المنافسات الرياضية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، حيث شهد اليوم الرابع بمقر إقامة الوفود بجامعة عين شمس مجموعة متنوعة من الفعاليات التي جمعت بين السينما والفنون والموسيقى والحرف التراثية والإبداع الطلابي، بما أتاح لشباب الجامعات الإفريقية التعرف على جوانب من الثقافة والفنون المصرية، والانفتاح على تجارب فنية وثقافية من مختلف دول القارة.

عروض لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية و«شارع الفن» وورش للحرف التراثية ومعرض لإبداعات طلاب جامعة عين شمس بمقر إقامة الوفود

وفي إطار تعزيز الحضور الثقافي الإفريقي ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة، أُقيمت فعالية «السينما الإفريقية» بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث قدم المخرج سيد فؤاد عروضًا من أفلام المهرجان بمقر إقامة الوفود في جامعة عين شمس، بما أتاح للطلاب والمشاركين التعرف على قضايا وتجارب إنسانية وثقافية من دول القارة من خلال لغة السينما، ويُعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية منصة للتقارب الثقافي والإنساني بين شعوب القارة.

كما تضمنت الفعاليات «شارع الفن» بمشاركة أكاديمية الفنون، وبالتنسيق مع الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون المصرية، حيث قدمت الأكاديمية مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والموسيقية، شملت أغاني وعزف الفاجوت وفقرات للغناء الفردي، بما أضفى أجواء فنية على مقر إقامة الوفود، وقدم للطلاب المشاركين نماذج متنوعة من الفنون والموسيقى المصرية.

وشاركت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتنسيق مع المخرج هشام عطوة، في فعاليات البرنامج المصاحب، من خلال تنظيم عدد من ورش الحرف اليدوية والتراثية، بما أتاح للوفود والطلاب التعرف عن قرب على جانب من الفنون والحرف التي تمثل جزءًا من الذاكرة الثقافية والتراثية المصرية.

وفي إطار دعم المواهب الطلابية وإبراز إبداعات شباب الجامعات المصرية، شاركت جامعة عين شمس من خلال معرض للوحات والأعمال الفنية التي قدمها طلاب كلية التربية النوعية، بما أتاح عرض إبداعات الطلاب أمام الوفود المشاركة والتعريف بما يمتلكه شباب الجامعات المصرية من طاقات ومواهب فنية.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن تنوع فعاليات اليوم الرابع يعكس حرص البرنامج المصاحب لـ«القاهرة 2026» على جعل الثقافة والفنون جسرًا للتعارف والتواصل بين شباب الجامعات المصرية والإفريقية، مشيرًا إلى أن الجمع بين السينما والفنون والتراث والإبداع الطلابي يمنح الشباب فرصة للتعرف على ثقافات القارة والتعبير عن مواهبهم، ويجعل الفعاليات المصاحبة جزءًا أصيلًا من تجربة «القاهرة 2026» وذكرياتها الإنسانية والثقافية.

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد/ جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.