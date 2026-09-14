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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضبط المتهم بالتعدي على صاحب مقهى بالسيدة زينب.. وهذه عقوبته

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات و التعدي عليه بالضرب بأحد الشوارع بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك مقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبمواجهته إعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والقائم على النشر (قائد سيارة ميكروباص) لإعتراضه على قيامه بركن سيارته الميكروباص أمام المقهى خاصته ولدى مطالبته بنقلها من أمام المقهى رفض ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب والضرب داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بالفيوم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل عطارة ، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بالتعدى بالسب والضرب على (زوجته "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بذات العنوان) حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة المركز لخلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وبسؤال زوجته أيدت ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى مهنة منادى سيارات الضرب

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