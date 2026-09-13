نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة باللون البيج الغامق مع بنطلون بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.