توفيق السيد: اجتماع بعد كل جولة لتوحيد معايير التحكيم.. ومعسكرات جديدة للحكام في التوقف

أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام تبذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل تطوير مستوى التحكيم المصري، من خلال إقامة المحاضرات والمعسكرات.

وقال توفيق، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":"لجنة الحكام الرئيسية بتبذل مجهود كبير في الفترة الماضية، من خلال المحاضرات والمعسكرات لتطوير التحكيم".

وأضاف: "بعد نهاية الجولة في الدوري المصري، لجنة الحكام كلها بتجتمع لمناقشة الحالات، وبنجيب الحكام اللي حكموا الجولة، وبنطلع أبرز الحالات ونتكلم فيها".

وتابع: "الاجتماع مع الحكام عقب كل جولة هدفه توحيد المعايير في كل المباريات، وفي التوقف الدولي هيكون فيه 4 معسكرات للحكام، وده هيكون مفيد، وهيكون تحت رعاية الفيفا، وعصام عبدالفتاح هو اللي هيقود المحاضرات".

واختتم توفيق السيد تصريحاته قائلًا: "هيتم خلال الفترة القادمة عمل ترقيات للحكام، وهيكون فيه دفعة جديدة من الحكام كمان".