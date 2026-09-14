حسام حسن يراقب لاعب مصري محترف بالدوري الألماني

قالت الإعلامية دينا سليم، إن عمر عبد المجيد، لاعب فريق جرويتر فورث الألماني، دخل دائرة اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تمهيدا لإمكانية استدعائه إلى المعسكر المقبل، في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة العناصر الشابة من أصحاب الأصول المصرية والمحترفين في الدوريات الأوروبية، بهدف اكتشاف المواهب القادرة على تقديم الإضافة وتعزيز قوة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور: "اللاعب يبلغ عمر عبد المجيد 21 عامًا، وولد في 19 أغسطس 2005 بمدينة هامبورج الألمانية، ويحمل الجنسية المصرية، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط الهجومي، كما يبلغ طوله 1.88 متر، وبدأ اللاعب مسيرته في ألمانيا، قبل أن يتدرج داخل قطاع الناشئين بنادي هامبورج، الذي شهد انطلاقته على مستوى الفريق الأول".