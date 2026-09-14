واتساب يوقف الدعم عن 5 هواتف آيفون في نوفمبر 2026.. هل هاتفك بينها؟

يستعد عدد من مستخدمي هواتف آيفون القديمة لمواجهة تغيير جديد في طريقة تشغيل تطبيق واتساب، بعدما يرفع التطبيق الحد الأدنى لإصدار نظام التشغيل المطلوب للعمل على أجهزة آبل.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المتطلبات الجديدة اعتبارًا من 30 نوفمبر 2026، حيث سيصبح نظام iOS 15.5 هو الحد الأدنى المطلوب لتشغيل واتساب على هواتف آيفون، بدلًا من الإصدار الحالي iOS 15.1.

ولا يعني القرار أن أصحاب جميع الأجهزة القديمة سيضطرون إلى تغيير هواتفهم، فبعض الطرازات التي يشملها التغيير تستطيع بالفعل العمل بإصدارات أحدث من iOS 15، وهو ما يجعل تحديث النظام الحل الأول أمام المستخدمين.

هواتف آيفون المتأثرة بتحديث واتساب

ويشمل التغيير 5 طرازات من هواتف آيفون القديمة، ويحتاج أصحابها إلى التأكد من إصدار نظام التشغيل الموجود على أجهزتهم قبل الموعد المحدد.

iPhone 6s

يأتي iPhone 6s على رأس قائمة الأجهزة التي ينبغي لمستخدميها مراجعة تحديثات النظام.

ويدعم الهاتف نظام iOS 15، لذلك يمكن لأصحابه البحث عن أحدث إصدار متاح ومتوافق مع الجهاز وتثبيته، بدلًا من الانتقال مباشرة إلى هاتف جديد.

iPhone 6s Plus

ينضم الإصدار الأكبر من iPhone 6s إلى الأجهزة التي تحتاج إلى الانتباه للتغيير المرتقب في متطلبات واتساب.

وفي حالة استمرار الهاتف على إصدار قديم من نظام التشغيل، يجب التحقق من التحديثات المتاحة وتثبيت الإصدار المناسب حتى لا تتأثر إمكانية استخدام التطبيق بعد بدء تطبيق الشروط الجديدة.

iPhone SE الجيل الأول

رغم مرور سنوات على طرح الجيل الأول من iPhone SE، فإنه لا يزال قادرًا على تشغيل نظام iOS 15.

ولهذا، فإن تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار متوافق مع الهاتف قد يسمح لمستخدميه بمواصلة تشغيل واتساب، دون الحاجة إلى استبدال الجهاز في الوقت الحالي.

iPhone 7

يُعد iPhone 7 أيضًا من الطرازات التي يجب على مستخدميها الاستعداد لمتطلبات واتساب الجديدة.

ويمكن للمستخدم التأكد من إصدار النظام من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم اختيار تحديث البرامج، ومعرفة ما إذا كان هناك إصدار أحدث يمكن تثبيته.

iPhone 7 Plus

أما iPhone 7 Plus، فهو آخر الهواتف الخمسة المدرجة ضمن الأجهزة التي يجب مراجعة نظام تشغيلها قبل الموعد النهائي.

ويستطيع أصحاب الهاتف التحقق من آخر تحديث يدعمه الجهاز، وتثبيته إذا كان متاحًا، لضمان توافق الهاتف مع متطلبات واتساب الجديدة.

هل يحتاج المستخدم إلى شراء هاتف جديد؟

رفع الحد الأدنى لنظام التشغيل لا يعني تلقائيًا ضرورة تغيير الهاتف، إذ إن العامل الأساسي هو إصدار iOS المثبت على الجهاز.

وبالنسبة للهواتف التي تستطيع تشغيل iOS 15.5 أو إصدار أحدث، فإن تحديث النظام قد يكون كافيًا للاستمرار في استخدام واتساب بعد 30 نوفمبر 2026.

لذلك، فإن الخطوة الأولى أمام مستخدمي الأجهزة المذكورة هي فحص تحديثات البرامج المتاحة على الهاتف، قبل التفكير في شراء جهاز جديد.