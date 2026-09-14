اليابان تعتزم فرض رسوم على إنقاذ متسلقي جبل فوجي خلال موسم إغلاقه

قررت محافظة ياماناشي اليابانية البدء في فرض رسوم على عمليات إنقاذ المتسلقين بواسطة مروحية الوقاية من الكوارث التابعة لها على جبل فوجي خلال فترة إغلاق مسارات التسلق الرسمية، وذلك في حال عدم تقديم المتسلقين خططا مسبقة لرحلاتهم، بحسب مصادر بالمحافظة.

وتستهدف المحافظة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية اليوم /الاثنين/، تطبيق النظام الجديد اعتبارا من سبتمبر 2027، في إطار جهودها للحد من عمليات تسلق جبل فوجي خارج الموسم الرسمي، الذي يمتد عادة من الأول من يوليو وحتى العاشر من سبتمبر، والحد من المخاطر الناجمة عن عمليات التسلق غير المخطط لها.

وشهدت محافظتا ياماناشي وشيزوكا المجاورة، اللتان تشرفان على مسارات التسلق المؤدية إلى قمة جبل فوجي البالغ ارتفاعها 3776 مترا، زيادة في أعداد المتسلقين خلال فترة خارج الموسم، فضلا عن ارتفاع حالات التسلق دون تقديم خطط مسبقة، ما أدى في بعض الحالات إلى تقطع السبل بالمتسلقين على أعلى جبل في اليابان.

وتنطوي عمليات تسلق جبل فوجي خارج الموسم الرسمي على مخاطر أكبر، في ظل إمكانية تعرض المنطقة لظروف جوية قاسية، إلى جانب إغلاق مراكز الإسعافات الأولية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من عمليات التسلق المتهورة.

وأوضحت المصادر أن محافظة ياماناشي أجرت، خلال إعداد النظام الجديد، مشاورات مع محافظة شيزوكا، كما درست نظاما مطبقا في محافظة سايتاما يتيح فرض رسوم على بعض عمليات الإنقاذ بواسطة المروحيات، استنادا إلى لائحة محلية.