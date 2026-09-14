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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمير وليام يدعو إلى تسريع جهود مواجهة تغير المناخ ويحذر من خطورة التأخر

الأمير وليام يدعو إلى تسريع جهود مواجهة تغير المناخ ويحذر من خطورة التأخر
الأمير وليام يدعو إلى تسريع جهود مواجهة تغير المناخ ويحذر من خطورة التأخر
أ ش أ

دعا الأمير وليام، أمير ويلز، إلى تسريع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، محذرًا من أن الإجراءات الحالية تسير بوتيرة بطيئة للغاية ولا ترقى إلى مستوى التحديات التي يفرضها ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأكد الأمير وليام أن استمرار التحرك "بوصة تلو الأخرى" لن يكون كافيًا لمعالجة أزمة المناخ، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى تغييرات واسعة النطاق قبل فوات الأوان.

وأوضح، في مقال خص به صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ونُشر اليوم الإثنين، أن الدمار الذي خلفته حرائق الغابات خلال فصل الصيف في بريطانيا ومناطق مختلفة من العالم يؤكد الحاجة إلى مزيد من الإلحاح في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن مسابقة "إيرث شوت" التي أطلقها للبحث عن حلول وابتكارات جديدة للمساعدة في إصلاح كوكب الأرض تثبت إمكانية إيجاد حلول تكنولوجية للأزمات البيئية، رافضًا وصف تفاؤله بإمكانية معالجة أزمة المناخ بأنه "أمل أعمى".

وقال الأمير وليام -الذي سيصبح ملكاً في المستقبل- إن حلولًا لمواجهة الأزمة موجودة بالفعل، إلا أنها إما لا تُستخدم، أو لا يجري تطبيقها بالسرعة الكافية التي تقتضيها خطورة الوضع الراهن.. وشدد على ضرورة تكثيف التحرك خلال ما تبقى من هذا العقد، في إشارة إلى ضرورة تحقيق تقدم ملموس بحلول عام 2030، أي خلال أقل من أربع سنوات.

ورغم لهجته التحذيرية، أكد الأمير وليام أنه لم يفقد الأمل في إمكانية إنقاذ كوكب الأرض، مشيرًا إلى أنه شاهد حلولًا مطبقة بالفعل وأدرك حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه. وأوضح أن إدراك عدم وجود وقت كافٍ لإجراء تحسينات تدريجية، والحاجة إلى إحداث تغيير شامل وعلى نطاق واسع، يمنحه دافعًا أكبر للتحرك بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن حرائق الغابات التي شهدها العالم خلال الصيف تمثل تذكيرًا واضحًا بأهمية تسريع الجهود، مؤكدًا أن السنوات المتبقية من هذا العقد يجب أن تشهد تحركًا أكثر فاعلية.

ووصف الأمير وليام الأضرار التي خلفتها حرائق الغابات بأنها "مقلقة"، موضحًا أن هذه الحرائق تسلط الضوء بقوة على المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتبرز التحديات الناجمة عن أنماط الطقس التي أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر حدة.

وأكد أن أزمة المناخ تتطلب تحركًا عاجلًا، محذرًا في الوقت نفسه من أن ضخامة التحديات قد تجعل الناس يشعرون بالعجز إذا فقدوا الإيمان بإمكانية تحقيق التغيير.

الأمير وليام أمير ويلز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ ارتفاع درجة حرارة الأرض

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