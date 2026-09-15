فض الأحراز في محاكمة 25 متهما بـ«خلية القطامية» الإرهابية.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، فض الأحراز في محاكمة 25 متهما فى القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر اتهامات بحيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة الإرهابية.