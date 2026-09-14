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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: الطفرة غير المسبوقة في العلاقات المصرية السعودية تعكس عمق التحالف الإستراتيجي

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، بالطفرة الكبيرة والنوعية التي تشهدها العلاقات المصرية السعودية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه العلاقات التاريخية والراسخة تُمثل العمود الفقري للأمن القومي العربي والركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد "أبو العطا"، في بيان، أن الروابط المشتركة بين القاهرة والرياض تستند إلى أسس صلبة من الإخوة ووحدة المصير، متجاوزة كافة الأطر الدبلوماسية التقليدية لتصل إلى مستوى التحالف الاستراتيجي الشامل، مشيرًا إلى أن التطور الملحوظ في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري يعكس إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي البلدين لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

 تطابق الرؤى المصرية السعودية حيال مختلف القضايا الإقليمية 

وشدد رئيس حزب المصريين، على تطابق الرؤى المصرية السعودية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهودهما المشتركة الدؤوبة لدعم حلول سلمية للأزمات العربية والحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها، مؤكدًا أن ما تشهده العلاقات المصرية السعودية اليوم من تقارب استراتيجي وطفرة غير مسبوقة هو صمام أمان رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في مواجهة التحديات المتسارعة، ويؤكد أن مصر والسعودية هما جناحا الاستقرار والأمان للأمة العربية.

وأشار إلى أن تنامي القوة السياسية والاقتصادية للتحالف المصري السعودي يعزز من حضور القرار العربي في المحافل الدولية، موضحًا أن التنسيق المشترك يمنح البلدين وزنًا إستراتيجيًا مؤثرًا في صياغة الحلول السلمية للأزمات الإقليمية، ويؤكد قدرة الدول العربية على إدارة شؤونها وتحقيق مصالح شعوبها بمعزل عن الضغوط الخارجية.

ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية تمثل الركيزة الأساسية لأي مشروع عربي مستقبلي جاد يستهدف التنمية الشاملة وحفظ الأمن القومي، موجهًا التحية للقيادة السياسية في البلدين على حرصهما الدائم على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، متمنيًا لمصر والسعودية المزيد من التقدم والازدهار والرفعة.

حزب المصريين الطفرة غير المسبوقة العلاقات المصرية التحالف الاستراتيجي

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