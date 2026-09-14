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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تتحول منشآت الوقود إلى خط أحمر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
عادل نصار

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هل تتحول منشآت الوقود إلى خط أحمر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟"، ففي حين تتجه التوقعات إلى عودة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الشهر المقبل بوساطة أمريكية، تشتد الهجمات بين طرفي الحرب بالطائرات المسيرة والصواريخ، الأمر الذي يدفع المعارك بين موسكو وكييف إلى مرحلة شديدة التعقيد بعد أن أصبحت البنية التحتية الحيوية للبلدين في مرمى الهجمات.

الجانبان الأوكراني والروسي تبادلا الاتهامات بشأن استهداف منشآت الوقود، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف روسيا بصورة متعمدة محطات وقود في كييف، ما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص، مشيراً إلى استهداف الموقع نفسه مرتين متتاليتين، بينما أعلنت روسيا سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على مصفاتي نفط في تتارستان.

على الفور، جاء رد فعل من جانب واشنطن على الهجمات الأوكرانية الأخيرة؛ حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي إلى وقف الهجمات على منشآت الوقود الروسية، وبرر ترامب هذه التصريحات بأن هذا التصعيد يتسبب في نقص وقود الديزل حول العالم.

هذه الدعوة جاءت بعد زيارة المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لكييف وموسكو بهدف التوصل لحل لإنهاء الحرب، ودعا ستيف ويتكوف روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات من أجل تقليل الخلافات والتوصل لتسوية دبلوماسية، مؤكداً أن المهمة بالغة الصعوبة.

في ظل الترقب لاستئناف المحادثات الثلاثية، وتصاعد هجمات المسيرات، وانتقال المواجهات من الجبهات إلى العمق، تصبح الحرب الروسية الأوكرانية مرهونة بمعطيات سياسية وأمنية، فهل تقترب من التسوية أم تتجه نحو تصعيد غير مسبوق؟

الوقود الحرب روسيا أوكرانيا

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