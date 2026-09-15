كيف تعرف أنك مصاب بمقاومة الأنسولين.. إليك الأعراض

تعد مقاومة الأنسولين من أكثر الأمراض العصرية انتشارا فى السنوات الماضية لذا من المهم معرفة اسبابها وطرق علاجها.

وذكر موقع “ webmd” أهم أسباب متلازمة مقاومة الأنسولين وأعراضها.

أسباب متلازمة مقاومة الأنسولين

إذا ورثتَ مشاكل في جين الأنسولين أو حالات صحية أخرى تعيق عمل الأنسولين، فقد تُصاب بمتلازمة مقاومة الأنسولين. وهي حالة نادرة، ولكن قد تُصاب بها:

التغيرات الوراثية في جينات مستقبلات الأنسولين التي تؤدي إلى متلازمة مقاومة الأنسولين من النوع أ

يعاني من شكل نادر من أشكال مرض السكري المناعي الذاتي يسمى متلازمة مقاومة الأنسولين من النوع ب

مستوى الدهون الثلاثية في الدم أثناء الصيام أعلى من 150 ملج/ديسيلتر

مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) أقل من 40 ملجم/ديسيلتر لدى الرجال أو 50 ملجم/ديسيلتر لدى النساء

ظهور زوائد جلدية خاصة فى منطقة الرقبة

بقع من الجلد الداكن المخملي تحت الإبطين أو على الرقبة (الشواك الأسود)

تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الجزء الخلفي من العين، مما قد يؤدي إلى حالة تسمى

لطبيبك إجراء فحوصات للتحقق من وجود علامات مقاومة الأنسولين، بما في ذلك:

بروز البطن وزيادة محيط الخصر عن 40 بوصة عند الرجال و عن 35 بوصة عند النساء

قراءات ضغط الدم 130/80 أو أعلى

مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام أعلى من 100 ملليجرام لكل ديسيلتر