تامر أمين: علمتني الدنيا إن البجح بيعيش على قفا المكسوف

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الجرأة الزائدة لدى البعض قد تكون سببًا في حصولهم على حقوق ليست من حقهم، مؤكدًا أن الشخص الذي يشعر بالحياء أو الكسوف قد يتنازل أحيانًا عن حقه.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»: «علمتني الدنيا إن البجح بيعيش على قفا المكسوف»، مشددًا على ضرورة ألا يكون الخجل سببًا في ضياع الحقوق.

وأضاف: «إوعى كسوفك يكون سبب في ضياع حقك، وإوعى كسوفك يخليك تحتشي أو تخاف أو تكسف إن إنت الطالب بحقك، لأن دي هي حجة البجح عشان ياكل حقك».

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالحياء مع عدم الخجل من المطالبة بالحق، قائلًا: «خليك عندك حياء، بس ما تتكسفش من الحق.. الحق أحق أن يُتبع».