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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارات حاسمة لمحافظ الإسماعيلية لتأمين نقل العمالة الزراعية عقب حادث الدواويس

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أصحاب المزارع والقائمين على نقل العمالة الزراعية، وذلك لبحث تداعيات "حادث الدواويس" المؤسف، ووضع حد نهائي لمخاطر النقل العشوائي للعمال، لحماية أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة المرور ومدير عام مديرية الزراعة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أنه لن يسمح بتكرار حوادث الطرق بالمحافظة، معلنًا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد استخدام سيارات "ربع النقل" والوسائل غير المخصصة لنقل الأفراد، واصفًا سلامة العمال بأنها "خط أحمر وأولوية قصوى لا تقبل التهاون مضيفًا أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرصه كأب لهؤلاء العمال وليس كمسئول عنهم "

أبرز القرارات والآليات التنفيذية المُعلنة:
بديل آمن بنفس التكلفة: إلزام أصحاب المزارع بالتعاقد مع شركات متخصصة في نقل الركاب لتوفير أتوبيسات مجهزة وآمنة، على أن تكون بنفس القيمة المالية المخصصة سابقًا لنقل العمالة.

مرونة التعاقدات: إتاحة إبرام عقود نقل (يومية أو موسمية) وفقًا لطبيعة التشغيل واحتياجات كل مزرعة.

إخطار رسمي وإثبات هوية: في حال توفير المزرعة لوسيلة نقل خاصة، يُلزم صاحبها بإبلاغ رئيس المركز أو المدينة بالوسيلة المستخدمة وبيانات السائق المرفقة بمستندات رسمية.

رقابة وحملات مكثفة: تشكيل لجان تفتيشية مشتركة من المحافظة والجهات الرقابية، بالتوازي مع تكثيف الدوريات المرورية على الطرق المؤدية للمزارع لضبط المخالفات فورًا.

وشدد محافظ الإسماعيلية على أن الدولة حريصة على دعم الإنتاج الزراعي واستمراريته، ولكن في إطار يحفظ كرامة العامل المصري ويضمن وصوله إلى محل عمله وعودته إلى أسرته سالمًا، مؤكدًا تطبيق العقوبات القانونية الحاسمة ضد أي تقاعس أو مخالفة لتلك التعليمات.

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