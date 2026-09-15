أسامة سرايا: مصر والسعودية ركيزتان لمواجهة تحديات المنطقة

قال أسامة سرايا، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، إن المنطقة العربية تشهد تحولات واستراتيجيات جديدة، مؤكدا أن مصر والسعودية تمثلان الركيزة الأساسية في التعامل مع هذه التغيرات، وأن عدم ارتقاء البلدين إلى مستوى التحديات وطرح حلول لها قد يعرّض المنطقة لمشكلات كبيرة.



وأضاف "سرايا" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بمضيقي هرمز وباب المندب جعلت اللقاء بين مصر والسعودية يأتي في توقيت مهم، في ظل التداعيات المحتملة لهذه التطورات على أمن المنطقة والمصالح الاقتصادية للدول.

وأوضح أن سيطرة الحوثيين على مناطق ساحلية ووصولهم إلى نقاط مهمة بالقرب من مضيق باب المندب تمثل تهديدا لحركة الملاحة في البحر الأحمر ولمصالح السعودية، كما قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والطاقة.

وأشار رئيس تحرير الأهرام الأسبق، إلى وجود اتصالات مع الحوثيين وإيران بهدف منع استخدام ورقة باب المندب في الصراعات الإقليمية، مؤكدا أن استمرار وجود الحوثيين كقوة مؤثرة على ساحل البحر الأحمر يمثل تهديدا للمصالح المصرية.

وشدد على أن التطورات الراهنة تجعل التنسيق المصري السعودي أمرا ضروريا، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتحديات المرتبطة بأمن البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية.